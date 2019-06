A maior edição realizada até à data, envolvendo mais de 300 restaurantes e um total de 12 concelhos.

A Teia D’Impulsos, organizadora do evento, revelou os números da recém-terminada Rota do Petisco 2019.

A maior edição realizada até à data, envolvendo mais de 300 restaurantes e um total de 12 concelhos, foi também das mais rentáveis, tendo gerado um impacto económico direto superior a 400 mil euros.

«Este resultado é significativo do ponto de vista financeiro, uma vez que as receitas geradas ultrapassam muito largamente o investimento feito no evento, estimado em certa de 219 mil euros, mas é especialmente relevante porque mostra como a Rota do Petisco contribui efetivamente para a dinamização da região», afirma Luís Brito, presidente da Teia D’Impulsos.

Com efeito, «ao longo de um mês, as ruas encheram-se de gente, dando nova vida aos estabelecimentos aderentes e zonas envolventes, tendo a Rota alcançado um dos seus principais objetivos: criar uma nova relação dos cidadãos com o espaço público, encorajá-los a sair de casa e a descobrir gastronomia e os estabelecimentos da sua localidade num ambiente de convívio e partilha», acrescenta o responsável.

Também ao nível das ementas vendidas, a 9ª edição da Rota do Petisco superou as expectativas. A organização havia fixado como objetivo a venda de 60 mil rotas, tendo esta meta sido ultrapassada em mais do dobro – a Rota do Petisco 2019 registou mais de 140 mil ementas vendidas.

Por isso, «é seguro dizer que a Rota do Petisco honrou em mais uma edição o seu propósito primário de divulgar a gastronomia tradicional portuguesa e algarvia, contribuindo para a dinamização da economia local e para a revitalização da região através da animação social e cultural e que o evento constitui já uma referência na oferta turística da região», destaca Nuno Bernardino Vieira, coordenador do evento.

A Rota do Petisco tem vindo a impactar, a cada edição, um público crescente e diversificado, assim como a fidelizar participantes de edições anteriores.

Mais de 70 por cento dos participantes na Rota do Petisco 2019 haviam já participado em edições anteriores.

«Ir à Rota já se tornou um ritual, e até expressão comum no vocabulário dos algarvios, tal só foi possível graças ao apoio de uma multiplicidade de entidades parceiras, públicas e privadas», salienta o responsável.

Destaque, nesta 9ª edição, para a associação de Comerciantes de Armação de Pera (CLA), à Associação Terras do Infante, mas também para o apoio prestado pelos municípios de Lagos, Aljezur, Vila do Bispo, Faro, Silves, Lagoa, Monchique, Portimão, Albufeira, São Brás de Alportel e Tavira e pelas Juntas de Freguesia de Portimão e Alvor.

Ainda a salientar o apoio do Grupo HPA Saúde, o grande patrocinador da Rota Solidária, à semelhança do ano anterior.

«Além das parcerias, o sucesso da Rota do Petisco 2019 voltou a alicerçar-se na dedicação pequeno grupo de voluntários, responsável pela organização do evento, assim como de outras centenas de pessoas, que não pouparam esforços para fazer desta a melhor edição de sempre da Rota do Petisco», conclui Luís Brito.