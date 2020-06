Rogério Bacalhau abre época balnear com mais segurança e higiene

Nova ciclovia, aumento do número de nadadores salvadores, casas de banho ampliadas, sinalização pedestre e novos meios de transporte para vigilância foram as apostas da autarquia.

«Entendemos que se o tempo estiver bom, há todas as condições reunidas para que as pessoas venham e possam usufruir das praias do concelho em condições», começou por dizer Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, no momento da abertura da época balnear, na manhã de sábado, dia 6 de junho, à entrada da Praia de Faro.

As prioridades da autarquia para os meses de maior calor e afluência no areal foram a sensibilização, a segurança e a higienização, com a criação de medidas que nunca tinham sido tomadas em anos anteriores.

«Desde logo nos cuidados que devemos ter, na sensibilização, há um conjunto de cartazes produzidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que distribuímos ao longo das praias. Vamos ainda ter folhetos informativos a chamar a atenção das pessoas. Este é talvez o nosso primeiro objetivo da intervenção», revelou o autarca.

Os nadadores salvadores foram reforçados com um investimento de 70 mil euros só para esta época balnear, na Praia de Faro.

«No ano passado tínhamos oito nadadores salvadores para complementar a vigilância das concessões. Este ano passámos a ter 18. Adquirimos também uma moto4 para que duas equipas possam estender um pouco mais a zona vigiada. Pela primeira vez vamos ter toda a zona correspondente à estrada em vigilância. Nunca tivemos isso, mas este ano entendemos que sim, tendo em conta o espaçamento que as pessoas devem ter, o que as irá fazer distribuir-se por todo o areal e daí o aumento da extensão de praia vigiada. Na Culatra e no Farol também estão lá as concessões e haverá um reforço na vigilância da Autoridade Marítima. Essa foi a nossa primeira preocupação e não é fácil porque os meios são limitados. Tivemos a sorte de ter os nadadores salvadores disponíveis, mas sei que noutras zonas isso não foi possível», disse o presidente aos jornalistas.

A terceira preocupação da autarquia foi a de criar melhores condições de higiene. Em todas as praias foram criados corredores de mobilidade e sinalética para que os contactos sejam os mínimos possíveis.

«Além disso, na Praia de Faro, há pela primeira vez um conjunto de nove lava-pés, distribuídos por toda a área. Duas casas de banho foram totalmente remodeladas e uma nova foi construída. Aguardamos agora que sejam colocadas pessoas em permanência para a higienização desses mesmos espaços. Nas próximas duas semana, esperamos também a entrega de dispensadores de gel, que serão colocados em toda a praia. No fundo, foram um conjunto de melhorias do espaço público de forma a criar um conforto e reforçar a higienização e segurança», explicou Bacalhau.

A maior novidade, ainda de acordo com o edil farense, vai começar a ser visível já na próxima semana. «Vamos marcar uma ciclovia desde a entrada da ponte, até à zona da rotunda ao pé do restaurante Zé Maria com uma zona para corredores e outra para mobilidade pedonal».

Tratam-se de medidas e de investimentos que se revelaram um grande esforço para a autarquia. «Fazemos um esforço muito grande para abrir hoje a época balnear, mas fazêmo-lo por uma simples razão, nas últimas semanas já tivemos muita gente a fazer praia e a mesma não era vigiada. Fizemos todos um esforço muito grande para garantir estas condições de segurança nas praias do concelho», afirmou Bacalhau.

Por fim, o presidente da autarquia de Faro deixou um pedido à sua comunidade. «Peço que tenham o máximo cuidados nos seus comportamentos. Podemos ter o triplo dos nadadores salvadores e mais efetivos da Marinha, mas se as pessoas não tiverem cuidado, certamente teremos problemas dentro de água e no areal. A segurança parte de cada um de nós. Tem de ser um binómio entre o individual e o coletivo para que as coisas corram bem e existam todas as condições para que possamos ter uma boa época balnear, em segurança».

Também o comandante Morais, da Capitania de Faro, em representação de Rocha Pacheco, marcou presença na cerimónia.

No uso da palavra começou por agradecer a estreita colaboração e o esforço por parte da autarquia e da Autoridade Marítima local. «Foi um trabalho com muita glória, com muito esforço, em pouco tempo e numa situação complicada como a que vivemos. Houve muitas coisas a terem de ser criadas de raiz e louvo esse trabalho do município e agradeço em nome da Autoridade Marítima local»

Segundo o comandante, «a Autoridade Marítima, este ano, também fez um esforço para reforçar o seu dispositivo de salvamento, com um reforço robusto e flexível, com militares da marinha que vieram para a Autoridade Marítima para fazerem a vigilância tanto monitorizada como apeada. Será um esforço também acrescido por parte da Polícia Marítima que também será uma força que terá muita intervenção aqui no verão e com os meios do Instituto de Socorros e Náufragos (ISN), que teremos à disposição para o salvamento marítimo e nas praias».

De realçar que, à semelhança do que tem acontecido há já alguns anos, todas as praias do concelho de Faro (Praia da Culatra, Praia da Deserta, Praia de Faro e Praia do Farol) terão mais uma vez as bandeiras azuis, que distinguem as praias com qualidade e preocupações ambientais, hasteadas. A cerimónia está marcada para o dia 25 de junho.