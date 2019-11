Rita Redshoes traz a sua «Floresta dos Legumes» a Castro Marim

Projeto pretende incutir a alimentação saudável e é desenvolvido pela artista musical, em parceria com a empresa Betweien, Lda.

O projeto pedagógico «Rita e a Floresta dos Legumes» vem à Biblioteca Municipal de Castro Marim no dia 13 de dezembro, às 18h00, numa sessão destinada especialmente às crianças, mas aberta a todo o público.

Envolvendo várias dinâmicas, desde o contar uma história sobre a Rita, passando pelo teatro e pela interpretação de vários temas compostos pela própria Rita Redshoes, esta ação tem o objetivo de promover uma alimentação e estilo de vida mais saudáveis, um trabalho que a autarquia de Castro Marim tem feito também através de uma reeducação alimentar nas escolas do município.

«Rita e a Floresta dos Legumes» traz-nos a história de uma menina com um apetite voraz, que o perdia quando via legumes no prato de refeição que os pais, carinhosamente, lhe preparavam.

Um dia, ao encostar os coloridos legumes à beira do prato, estes mudaram de cor e ficaram cinzentos, em sinal da tristeza e incompreensão de Rita. É então que numa viagem mágica a uma floresta de verduras gigantes, Rita percebe o porquê dos legumes no seu prato.

Desde o início deste ano que a autarquia castromarinense criou um processo de seleção de alimentos mais criterioso, privilegiando a origem de produção nacional e regional e alimentos menos processados e aditivados.

Paralelamente, todos os operacionais dos refeitórios do pré-escolar e 1º ciclo do concelho estiveram em formação, para que pudessem adquirir novos conhecimentos e práticas de acordo com este conceito de cozinha natural.

Esta iniciativa dirige-se sobretudo aos alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo e vai incidir sobre a dieta mediterrânica, a roda dos alimentos, os alimentos locais, as técnicas de culinária mais saudáveis e tradicionais e sobre o exercício físico.

Com o intuito de celebrar os valores do Natal junto dos mais pequenos, tal como nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Castro Marim oferece o livro da «Rita e a Floresta dos Legumes» às cerca de 500 crianças que frequentam o ensino pré-escolar e o 1º ciclo no concelho.