O balanço do projeto «Renature Monchique» vai ser apresentado na terça-feira, dia 29 de setembro, às 11h00, no Spa Resort Villa Termal das Caldas de Monchique, em Monchique.

A ação contará com a presença de Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair, a companhia aérea que mais pessoas transporta em toda a Europa.

Este projeto, que visa o restauro ecológico nas áreas ardidas desta zona algarvia nos incêndios de 2018, resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Ryanair, o GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara Municipal de Monchique.

No primeiro ano do projeto o contributo dos passageiros da Ryanair foi de 250 mil euros, tendo sido plantadas 62 mil árvores autóctones e apoiados cerca 90 proprietários.

Espera-se que no futuro estas árvores plantadas possam ser responsáveis pelo sequestro de 500 toneladas de carbono por ano.

Do programa da ação faz ainda parte o relançamento do projeto, através da assinatura de um protocolo entre todos os parceiros, e uma visita reservada aos representantes dos meios de comunicação social a algumas áreas de intervenção do primeiro ano do projeto, bem como ao viveiro de plantas.