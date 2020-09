Resgate difícil de jovem pescador lúdico em Vila do Bispo

Operação de resgate de pescador lúdico em Vila do Bispo envolveu dois helicópteros.

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos coordenou, na tarde de sexta-feira, 5 de setembro, uma operação de resgate de um pescador lúdico de 21 anos que sofreu uma queda acidental quando pescava numa zona conhecida como Rabo do Galo, junto à Torre de Aspa, no concelho de Vila do Bispo.