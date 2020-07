República 14 celebra verão com sessões de cinema ao ar livre em Olhão

Exibições serão sempre ao domingo.

A República 14 inicia já no próximo domingo, dia 2 de Agosto, às 21h30, a projecção de filmes ao ar livre no seu espaço em Olhão. Como já aconteceu no ano passado, esta iniciativa da República 14 tem a parceria do Cineclube de Faro e o apoio da Direcção Regional de Cultura do Algarve. As projeções acontecem sempre ao domingo, e sempre às 21h30.

José Saramago escreve, a páginas tantas, em «Deste Mundo e do Outro»: «Aqui solenemente declaro que, este ano, as minhas férias serão, em valor de revelação e descoberta, iguais àquelas em que, com os olhos novos da infância, me aconteceu encontrar uma fonte que ninguém conhecia».

«Certamente não constituirá, o cinema, uma fonte que ninguém conhecia», mas este conjunto de propostas cinematográficas do Cineclube de Faro e da República 14, com as férias e o verão como ponto de partida, «terá certamente o condão de despertar os olhos novos da infância em prol da recordação e, porventura até, descoberta de um conjunto de estórias e de filmes imperdíveis».

Até ao final de Setembro serão exibidos 9 filmes com várias abordagens ao tema, tendo sido escolhido para iniciar o ciclo o clássico de Woody Allen «Comédia Sexual Numa Noite de Verão», obra vagamente inspirada em «Sorrisos de uma Noite de Verão» de Ingmar Bergman.

Como é habitual nos filmes de Allen, as situações equívocas sucedem-se entre três casais que passam um fim de semana de verão numa casa de campo.

Esta comédia romântica marca o início do relacionamento entre Woody Allen e Mia Farrow, actriz que protagonizou quase todos os filmes do realizador durante a década de 80.