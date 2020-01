Reis Magos de mota levam bolo-rei a várias instituições de Olhão

Olhão celebra o Dia de Reis com a chegada dos Reis Magos à cidade, no domingo, dia 5 de janeiro, às 14 horas, com uma iniciativa do grupo motard MotoConvívio.

O grupo convida todos os outros amigos das duas rodas do concelho a associarem-se à iniciativa.

Os Reis Magos, pela terceira vez, substituirão os habituais camelos por potentes motos e assim passam por Olhão, concelho onde percorrerão as várias instituições que zelaram pelos olhanenses ao longo do ano, nomeadamente Guarda Nacional Republicana, em Moncarapacho, Bombeiros Municipais, Estabelecimento Prisional, Polícia de Segurança Pública, Capitania do Porto de Olhão e Guarda Fiscal.

Em conjunto, Reis Magos e motards oferecerão bolo-rei, doce característico desta época, nas diferentes instituições.

A passagem por Olhão termina nos Mercados Municipais, às 17h00, com a participação do Rancho Folclórico da Ria Formosa.

O encontro de todos os motards interessados em participar acontece às 14h00, na sede do MotoConvívio de Olhão, em Quelfes.