Recém-nascidos de Silves recebidos com enxoval de «Mimos de Avós»

Oferta simbólica não tem qualquer custo para os pais.

O município de Silves, com a colaboração dos Polos de Edicação ao Longo da Vida, lançou recentemente o projeto «Mimos de Avós», que pretende dar as boas-vindas aos recém-nascidos do concelho com a oferta de um enxoval simbólico composto por três peças.

Com a oferta destes «mimos», cujas peças foram criadas pelos seniores dos Polos de Educação ao Longo da Vida do concelho, pretende-se, de acordo com Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, «juntar duas gerações distintas, neste desejo que nos une a todos: acreditar que uma vida nova é uma promessa de um futuro melhor e mais feliz».

A autarca acrescenta ainda que «as ofertas feitas com amor e carinho de que só os avós são capazes, são a nossa forma de desejar as maiores felicidades à criança e a toda a família».

Para os novos pais poderem beneficiar desta oferta simbólica, ao efetuar o registo do novo membro da família, irão receber um cartão que deverão entregar no sector de Educação do Município de Silves, localizado na rua João de Deus, nº 16 (ao lado da Junta de Freguesia de Silves), devendo, para o efeito, contactar previamente o respetivo serviço através do telefone 282 440 815 (dentro do período de funcionamento das 9h00 às 17h00).