Ranking coloca UAlg no topo da projeção internacional em Portugal

De acordo com os resultados disponibilizados pela Times Higher Education (THE), a Universidade do Algarve (UAlg) volta a integrar o ranking mundial das universidades.

Situada entre as posições 801 e 1000 a nível mundial, a UAlg ocupa a 10ª melhor classificação entre as universidades nacionais presentes no ranking.

A publicação considera que o ponto mais forte da Academia algarvia é a sua projeção internacional, obtendo mesmo o melhor resultado nacional neste indicador.

A edição de 2020 deste ranking integra 1396 universidades, de 92 países, e avalia as Instituições de Ensino Superior ao nível do seu desempenho no ensino, na investigação, na transferência de conhecimento e na projeção internacional (docentes, estudantes e investigação).