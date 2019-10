Rally Município de Albufeira promete «emoções fortes» no asfalto

Evento tem início este sábado, 12 de outubro, com uma Super Especial noturna, às 21h00, entre o cruzamento dos Bombeiros de Albufeira e a Rotunda dos Relógios, numa extensão de 2,38 quilómetros, em plena Avenida dos Descobrimentos.

A novidade este ano é a exibição de Drift e um Desfile de Automóveis Clássicos a partir das 22h30.

Devido à realização do evento, a Avenida vai estar encerrada ao trânsito, nos dois sentidos, entre as 20h00 e as 23h30, no troço onde está a decorrer a competição.

No domingo dia 13, serão disputadas mais três Provas Especiais de Classificação (PEC) entre a estrada do Algoz e a estrada de Tunes (Guia), em Canais (Ferreiras) e em Alcaria (Paderne), que serão percorridas três vezes cada.

Na Guia, o Rally irá passar às 10h00, 11h27 e 13h26; em Ferreiras às 10h18, 11h45 e 13h44 e em Paderne às 10h39, 12h06 e 14h05.

Refira-se que também estas estradas vão estar interditas ao trânsito, nos troços cronometrados, entre as 8h00 e as 14h30, nas seguintes localizações: Guia – início junto à Rua do Imigrante, Vale Verde, Monte do Cristina, Rua do Poço das Canas e Poço das Canas; Ferreiras – Rua das Texugueiras, Canais, Canais de Silves e Charneca e Paderne – Monte dos Elóis, Alcaria, Estrada dos Barreiros, Lentiscais, EM 1173 e Ribeira de Alte.

A entrega dos prémios irá ter lugar no domingo, a partir das 16h00, no pódio instalado em frente ao edifício da Câmara Municipal de Albufeira.