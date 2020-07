Um dos indivíduos ficou em prisão preventiva.

O Destacamento Territorial de Loulé da Guarda Nacional Republicana deteve na sexta-feira, dia 10 de julho, quatro homens entre os 29 e os 48 anos, em flagrante delito, por furto no interior de um veículo em Boliqueime.

Os militares da GNR «detetaram os quatro indivíduos a partir um vidro, de uma viatura, para furtar ferramentas que se encontravam no seu interior, tendo intercetado e detido os suspeitos, impedindo dessa forma que se consumasse o furto».

De seguida, foi feita uma busca à residência de um dos suspeitos, tendo sido apreendido o seguinte material: diversas jantes e pneus de automóveis; nove pés de cannabis; uma placa de indução; uma pistola de calibre 6,35mm; várias ferramentas de construção civil (berbequins, aparafusadores e rebarbadoras) e uma viatura utilizada na prática do ilícito.

Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e, após terem sido presentes no sábado, 11 de julho, ao Tribunal Judicial de Faro, vieram a ser decretadas as medidas de coação de prisão preventiva a um deles, tendo recolhido ao estabelecimento prisional de Olhão e, aos restantes três, as medidas de coação de apresentações bissemanais na área do Posto da residência.

Esta ação teve o reforço do Destacamento Territorial de Albufeira e do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro.