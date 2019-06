Quarteira vai ter parque de estacionamento junto ao centro autárquico

A Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira têm vindo a envidar esforços no sentido de melhorar e facilitar a mobilidade no espaço público, nesta que é uma das mais procuradas cidades costeiras da região algarvia.

Assim, foi adquirido recentemente um terreno com cerca de três mil metros quadrados, destinado à criação de um novo parque de estacionamento com 67 lugares, dos quais três serão destinados a pessoas com mobilidade condicionada, assim como de um espaço arbóreo.

«É com enorme orgulho que, ao fim de três anos de negociações e burocracias, chegamos ao início das obras para a construção do parque de estacionamento do quarteirão do centro autárquico de Quarteira», congratula Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.

«Esta bolsa faz parte de trabalho que tenho desenvolvido em conjunto com Vítor Aleixo [presidente da Câmara Municipal de Loulé], com o intuito de encontrar espaços no grande centro urbano da cidade Quarteira para serem reabilitados e, com isso, trazer melhorias na organização do espaço publico e mais segurança no dia a dia da população», acrescenta o autarca.

«Continuamos em avaliações para outros terrenos e esperamos que num futuro próximos, todas elas tenham o mesmo bom resultado», conclui.

A sessão pública de apresentação do projeto, decorreu dia 7 de junho, na presença de Vítor Aleixo , onde o mesmo referiu que «com estas iniciativas, temos em vista dois objetivos muito concretos que encaixam, na perfeição, na política que tem sido seguida pelos executivos autárquicos do município e da freguesia: através da aquisição de uma parcela de terreno, junto do Centro Autárquico, garantir uma maior oferta no estacionamento que tanta falta faz aos quarteirenses e a quem nos visita».