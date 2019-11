Quarteira recebe novo ano com fogo de artifício, Aurea e RIOT

Praça do Mar da cidade litoral volta a ser o palco principal das celebrações do Ano Novo no concelho de Loulé.

A Câmara Municipal de Loulé vai promover, uma vez mais, um vasto programa de animação para a noite de 31 de dezembro, que terá música e pirotecnia para levar ao rubro os foliões que escolherem a cidade de Quarteira para a entrada no novo ano.

A partir das 21h30, o algarvio Deejay Rodriguez irá aquecer o público com as suas sonoridades. O artista tem participado em diversos eventos realizados no concelho de Loulé, como é o caso da Noite Branca, e fará o warm-up na noite de passagem de ano.

Depois, às 22h30, outro nome nascido na região irá pisar o palco da Praça do Mar: Aurea, uma das artistas mais bem-sucedidas de uma nova geração de talentos no panorama musical português.

A voz portentosa da cantora que começou a carreira em 2010, com o incontornável single «Busy for Me» a levá-la à ribalta, tem na música pop e soul o seu terreno privilegiado.

Ao longo da sua carreira já recebeu dois prémios de ouro, um de platina, um de dupla platina e um globo de ouro como melhor intérprete individual, tendo atuado em diversos pontos do Planeta, como no Rock In Rio 2012 (Brasil), Hennessy Artistry Tour na China e no Sudeste Asiático.

O seu primeiro álbum, «Aurea», foi lançado em Espanha, Polónia, Itália, Hong Kong e Taiwan, apresentando um bom desempenho em todos esses territórios.

«Em Quarteira, para além dos sucessos da carreira, a cantora, intérprete e compositora natural de Silves trará músicas do seu último trabalho – «Confessions»-, o quarto registo de originais da artista.

RIOT

Estas confissões, materializadas agora em letras e em música, umas de forma literal, outras mais metafóricas, serviram de inspiração e foram o ponto de partida para a criação deste álbum.

Neste novo trabalho, Aurea assume uma mudança de estética sonora relativamente aos trabalhos anteriores, visível desde o primeiro tema que abre o álbum. «Done With You» foi o single de apresentação do novo álbum ao público.

Quando derem as 12 badaladas e a anunciar a entrada no Ano de 2020, um espetáculo piromusical irá brilhar nos céus de Quarteira.

Depois, às 00h15, é a vez do músico, DJ e produtor RIOT associar-se à festa. O artista, que passou pelo Festival MED no passado mês de junho, foi um dos membros fundadores dos Buraka Som Sistema e regressa ao concelho de Loulé para «uma viagem sem limites, pensada para um vasto público com diferentes gostos musicais».