Quarteira promove «envelhecimento ativo e saudável» a dançar

Projeto insere-se no âmbito do programa de Envelhecimento Ativo e Saudável, promovido pela Junta de Freguesia de Quarteira.

Esta iniciativa já conta com dois anos de atividade e dá oportunidade à população com mais de 40 anos de aprender a praticar danças, fomentando ainda a criação de relações interpessoais em grupo.

A dinamizadora das aulas, Larisa Shumskaya, formada pela Universidade de Artes de Tombov, na Rússia, procura desenvolver o gosto pela dança, pela cultura e pelas artes na comunidade local.

Os primeiros dois anos do projeto «foram um sucesso», tendo contado com várias dezenas de alunos. Os participantes já atuaram em diversos eventos da freguesia de Quarteira, tais como a Feira de Verão 2018, a Feira de Natal 2018, o Dia da Cidade de Quarteira 2019 e ainda no evento solidário «Ajudar a Beatriz».

As aulas decorrem semanalmente no Auditório da Junta de Freguesia e dividem-se em dois grupos: o grupo de iniciação, para todos os inscritos pela primeira vez, com aulas à quarta-feira, das 15h45 às 16h45 e o grupo nível 2, para alunos de continuação, com aulas à segunda-feira, das 15h45 às 16h45.

A dança tem inúmeros benefícios para a população sénior. Para além do exercício físico que é tão importante nesta faixa etária, a atividade ajuda na melhoria da saúde mental e, consequentemente, na qualidade de vida.

Além disso, as aulas são uma importante ferramenta no combate à solidão, fomentando o convívio entre todos os participantes.

As inscrições para as aulas de danças sociais decorrem na secretaria da Junta de Freguesia ou online aqui. A participação é sujeita às vagas existentes, sendo apenas exigido o pagamento de um seguro anual no valor de 10 euros.