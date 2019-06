Quarteira premiou as famílias mais ecológicas da freguesia

Decorreu na terça-feira, dia 11 de junho, no Auditório do Centro Autárquico, a entrega de prémios às Eco-famílias da freguesia de Quarteira.

A ação decorreu no seguimento de um desafio em forma de concurso, promovido pela Associação Bandeira Azul em conjunto com a Junta de Freguesia de Quarteira, que pretendeu informar a população em geral sobre opções de vida mais sustentáveis, distinguindo e premiando as famílias que evidenciaram maiores preocupações com o ambiente, o território e a comunidade.

As 3 famílias com maior pontuação foram as representadas por José Brás (1º lugar), Patrícia Guerreiro (2º lugar) e Jorge Doria (3º lugar). Para além de um certificado e de um troféu, as famílias mais ecológicas de Quarteira receberam um voucher Cabaz Bio no valor de 250, 150 e 100 euros, respetivamente.

Foram ainda entregues certificados aos participantes que obtiveram pontuação superior a 50% no concurso – as famílias representadas por António Caldeira, Filipa Nunes e Frederico Rufino.

A sessão contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia, Telmo Pinto, e de dois membros do seu executivo: Eduardo Amador e Sónia Neves.

Recorde-se que a participação da população de Quarteira no Concurso Eco-Famílias, contribuiu para a conquista do Galardão Eco-Freguesias XXI.