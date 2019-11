Quarteira ganha 10 novos postos de parqueamento de bicicletas

Arrancam esta semana os trabalhos para mais uma medida no âmbito do projeto Quarteira Lab.

Esta intervenção consiste na instalação de 10 postos de parqueamento de bicicletas na área de intervenção que compreende a Avenida Carlos Mota Pinto e a Avenida Francisco Sá Carneiro (entre a Rotunda do Polvo e a Rotunda do Terminal Rodoviário), numa iniciativa cofinanciada pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Com a instalação desta solução, a autarquia irá aumentar o número de lugares de estacionamento deste meio de transporte sustentável, permitindo uma melhor organização do espaço público, garantindo uma melhor mobilidade, um maior ordenamento e mais segurança aos utilizadores de bicicletas.

Assim, a Câmara Municipal de Loulé pretende «fomentar a descarbonização da cidade de Quarteira através da instalação de soluções que permitam a redução da utilização de veículos poluentes e consequentemente da emissão de gases com efeito de estufa, contribuindo para o aumento da qualidade do ar e para a criação de um espaço urbano mais sustentável e inclusivo, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos».