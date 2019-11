O Dia de S. Martinho será comemorado em Quarteira no próximo domingo, dia 17 de novembro, entre as 15h00 e as 18h00, no Largo do Centro Autárquico.

O evento, de entrada livre, conta com um baile «comandado» por José Pasadinhas, animando assim os presentes que podem também, como não podia deixar de ser, degustar castanhas assadas e água-pé.

Esta será uma organização do Banco de Tempo de Quarteira, com o apoio da Junta de Freguesia de Quarteira e da Câmara Municipal de Loulé.