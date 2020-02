Quarteira expõe como Moçambique conseguiu «Resistir ao Idai»

A Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, recebe de 15 de fevereiro a 11 de abril a Exposição de Fotografia «Resistir ao Idai», com trabalhos da autoria de Luís Barra, Leonel de Castro, André Catueira, Miguel Lopes, Tiago Miranda, Tiago Petinga, João Porfírio, Daniel Rocha e António Silva.

Este espaço cultural apresenta imagens que testemunham o impacto da tempestade tropical mais forte a atingir Moçambique desde o ciclone Jokwe, em 2008.

«O ciclone Idai, que em meados de março de 2019 varreu a província de Sofala, no centro de Moçambique, nada poupou. Um rasto de destruição que em muitos casos deixou apenas gente e um chão de lama. Sobreviventes. A quem a esperança dá força e a falta de alternativas, alento. Resistir é o que resta. Os números oficiais indicam mais de 700 mortos, acima de 300 mil famílias despojadas de bens e de abrigo, e mais de 1,5 milhões de pessoas afetadas, em consequência direta do Idai. É claro que há também um tempo para o alívio do choro, mas o que é preciso é andar em frente. Caminhar em busca do futuro», referiu José Augusto Moreira.

«Resistir ao Idai» é uma exposição de fotografia integrada no Prémio Estação Imagem 2019 Coimbra, Festival Internacional de Fotojornalismo.

A Exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 9h30 às 13h30 e das 15h00 às 18h00. Inaugura no sábado, dia 15, pelas 18h00. A entrada é livre.