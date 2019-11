Quarteira explica «Como avaliar, planear e prescrever» exercício físico

Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Quarteira e Sapienta Sports organizam no dia 24 de novembro, domingo, a palestra “Como avaliar, planear e prescrever”.

O evento tem lugar no auditório do Centro Autárquico de Quarteira, entre as 10h00 e as 13h00, e contra com a participação do fisiologista de exercício físico, Mário Sá, que irá colocar em cima da mesa os fundamentos teóricos do acrónimo APP (Avaliar, Planear e Prescrever).

«Acreditamos que é necessário avaliar e planear antes de prescrever exercício físico. O quê, como e porquê avaliar será outra das questões que irão ser abordadas. Tipos e objetivos do planeamento também farão parte do conteúdo desta palestra. Por fim, mas não menos importante, até pelo contrário, a ciência da prescrição, baseada na avaliação e planeamento, fundamentada nas necessidades, características e objetivos do praticante», antevê o fisiologista.

Esta ação destina-se a coordenadores de ginásios, técnicos de exercício físico, professores de Educação Física e Desporto, estudantes de Ciências do Desporto e demais interessados.

A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia, que pode ser feita aqui. A palestra é creditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com a atribuição de 0,6 créditos para a renovação do Título de Profissional de Técnicos de Exercício Físico e Diretores Técnicos.