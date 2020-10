Quarteira: Espaços verdes da Avenida Francisco Sá Carneiro renovados

Investimento ascendeu aos 128 mil euros.

Os trabalhos de requalificação dos espaços verdes do troço nascente da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, em Quarteira, já estão concluídos. Este investimento, que rondou os 128 mil euros, teve como principal objetivo «tornar o local mais sustentável a nível ambiental e económico, sem comprometer a sua atratividade visual», explicou a Câmara Municipal de Loulé em nota enviada às redações.

A requalificação passou pela substituição de 27 árvores que se encontravam em condições deficitárias, assim como do relvado existente, e pela plantação de 70 novas árvores e de vários arbustos e herbáceas de espécies autóctones, melhor adaptadas ao clima algarvio.

As espécies escolhidas, a introdução de um sistema de rega inteligente e o revestimento com materiais inertes em substituição da relva permitirão uma maior retenção de humidade no solo, o que, consequentemente, diminuirá a quantidade de água gasta neste espaço verde, sem comprometer a sua estética e tornando toda a área mais fresca.

As melhorias implementadas neste espaço verde irão contribuir para a gestão «mais eficiente dos recursos hídricos», indo, deste modo, ao encontro da política de ação climática do Município de Loulé, como refere Vítor Aleixo, presidente do município louletano: «este é um projeto alinhado com o paradigma municipal relacionado com o uso eficiente dos recursos e gestão integrada do espaço público, contribuindo para o compromisso do Município de Loulé na resposta às Alterações Climáticas».