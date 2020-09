Quarteira chama os mais velhos para Aulas de Danças Sociais

Atividade terá «medidas de redução de eventual risco de transmissão do COVID-19».

A Junta de Freguesia de Quarteira encontra-se a promover um projeto de Aulas de Danças Sociais, inserido no âmbito do programa de Envelhecimento Ativo e Saudável, promovido por esta autarquia e dinamizado por Larisa Shumskaya, formada pela Universidade de Artes de Tombov, na Rússia.

Este projeto, que já conta com três anos de atividade que foram «um sucesso», dá oportunidade à população com mais de 50 anos de aprender e praticar danças, bem como criar relações interpessoais em grupo.

As aulas decorrem semanalmente no Auditório da Junta de Freguesia e dividem-se em dois grupos – para casais ou pessoas do mesmo agregado familiar, com aula à quinta-feira, das 14h30 às 15h30, e para pessoas singulares, também à quinta-feira, das 16h00 às 17h00.

Segundo a autarquia, «a dança tem inúmeros benefícios para a população sénior. Para além do exercício físico, que é tão importante nesta faixa etária, esta atividade ajuda na melhoria da saúde mental e, consequentemente, na qualidade de vida».

Por tudo isto, «tendo consciência da importância que este projeto tem na qualidade de vida da população, e sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica atual exige, a Junta de Freguesia de Quarteira abre as inscrições, implementando as medidas de redução de eventual risco de transmissão do COVID-19. Estas medidas compreendem, essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento físico».

As inscrições estão abertas a partir de segunda-feira, dia 7 de setembro, na secretaria da Junta de Freguesia ou online, aqui. A participação é sujeita às vagas existentes, sendo apenas exigido o pagamento de um seguro anual no valor de dez euros.