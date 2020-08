PSD Portimão lamenta «obras que afetam a mobilidade em agosto»

Concelhia de Portimão do Partido Social Democrata (PSD) emitiu no sábado, dia 22 de agosto, um comunicado onde «lamenta as obras que afetam a mobilidade em pleno mês de agosto».

Segundo a força política, «após auscultar comerciantes, diretamente prejudicados e muito críticos desta medida da qual não tinham conhecimento, e presenciar a larga fila de trânsito automóvel causada pela interrupção da Avenida Afonso Henriques, no cruzamento do largo do Dique e ao longo de toda a Avenida Guanaré», vem o PSD Portimão «repudiar a escolha estratégica da Câmara Municipal de Portimão em insistir na realização de obras que afetam a mobilidade em pleno mês de agosto que, como é sabido, é talvez o mês em que a cidade regista maior afluência de turistas nacionais e estrangeiros».

Recorda o PSD que, «inaugurada por coincidência na data em que a cidade recebeu o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, a 20 de agosto, durante todo o mês de agosto a autarquia já havia decidido avançar com uma obra de requalificação da mobilidade e estacionamento da parte da Avenida Afonso Henriques, entre a Rua Dom Carlos I e a Rua Gonçalo Nascimento, que já havia causado inúmeros problemas de trânsito automóvel em pleno verão algarvio».

Agora, «sem aviso prévio nem justificação premente – basta assinalar que o corte evidenciado ontem perto do Largo do Dique teve 24 horas sem qualquer movimentação ou intervenção de máquinas ou obra – bloqueia a Câmara Municipal de Portimão, novamente, outra artéria e causa o caos no trânsito automóvel, numa das avenidas da cidade que permite escoar o fluxo automóvel e é anexa à saída pela Ponte Velha da cidade», lamentam os sociais democratas portimonenses.