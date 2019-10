PSD Loulé saúda eleição de Rui Cristina a deputado

É com natural regozijo e inegável orgulho que toda a equipa da atual Comissão Política de Secção de Loulé do Partido Social Democrata, dos vice-presidentes aos vogais, felicita o seu companheiro e presidente Rui Cristina pela sua eleição como Deputado à Assembleia da República pelo distrito de Faro.

Em nota enviada à imprensa na terça-feira, dia 8 de outubro, o PSD Loulé considera que «numa campanha difícil, em que os candidatos do PSD se empenharam em transmitir as suas ideias e o compromisso na defesa do Algarve, o Rui provou ser incansável no contacto com o eleitorado, disposto não só a partilhar o nosso programa mas também, e sobretudo, a ouvir as pessoas, a escutar os seus problemas, as suas críticas, os seus anseios».

Provou, «acima de tudo, que o segundo lugar na lista de candidatos do PSD pelo círculo de Faro não foi fruto do acaso ou de qualquer favorecimento, mas sim um reconhecimento pelo trabalho já desenvolvido e uma aposta de futuro, na certeza de que o Algarve, e o concelho de Loulé em particular, terão mais uma voz activa a defender os seus interesses na Casa da Democracia».

A Comissão Política de Secção do PSD Loulé elogia a « tenacidade, capacidade de trabalho e empatia que facilmente gera, não temos qualquer dúvida que o nosso companheiro Rui Cristina assumirá um papel de relevo no Parlamento. Sabemos que este é um dos maiores desafios da sua vida, mas sabemos também que saberá superá-lo com distinção, na senda do que nos habituou como presidente do PSD Loulé e vice-presidente do PSD Algarve».

«Deixamos aqui, também, um forte abraço aos companheiros Cristóvão Norte e Ofélia Ramos, na certeza de que também eles darão o melhor de si para representar com distinção a nossa região na Assembleia da República», conclui a nota.