PSD Loulé manifesta «preocupação» com a Feira de Verão de Quarteira

Um dos pontos de discórdia prende-se com o local do certame.

A concelhia de Loulé do Partido Social Democrata (PSD) manifestou hoje, numa nota enviada às redações, a sua preocupação com a Feira de Verão de Quarteira.

A força política lembra que «desde o primeiro dia, o PSD nunca compreendeu a iniciativa do executivo socialista da Câmara Municipal de Loulé em criar a Feira de Verão de Quarteira no Largo Filipe Jonas, retirando os artesãos do Calçadão em 2018 com a desculpa de evitar possíveis ataques terroristas».

Numa altura em que assume particular importância a segurança sanitária da população, «não nos parece sensato insistir em realizar este evento num largo confinado, que naturalmente irá atrair muita gente, potenciando desta forma um eventual foco de contágio COVID-19, explica o PSD.

O Partido Social Democrata aponta «as parcas condições sanitárias do espaço» que seriam, «no nosso entender, razão mais do que suficiente para que a Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira pudessem, mesmo que a título excecional, ter equacionado outra localização, ao invés de manterem um formato que trouxe inclusive mais problemas, com vários episódios de violência e múltiplas queixas por excesso de ruído».

Ainda assim, «saudamos a decisão de última hora de retirar as mesas da zona de restauração, como medida sanitária preventiva, que surge na sequência do apelo feito pelos membros do PSD na Assembleia de Freguesia de Quarteira. Como diz o povo e bem, do mal o menos».

Consumada a realização da feira por parte da autarquia, a concelhia partidária sente ser seu «dever alertar para que se evitem males maiores, prevenindo aglomerados de pessoas e garantindo adequadas condições de higiene. E exigimos, por outro lado, que seja conhecido o Plano de Contingência no caso de surgir algum caso de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2».

Para o Partido Social Democrata, «um surto de COVID-19 em Quarteira, em pleno verão, seria quase uma catástrofe para uma cidade e freguesia com uma forte dependência do turismo. Para que isso não aconteça, é fundamental que todos os envolvidos na organização da Feira – Câmara Municipal e Junta de Freguesia, artesãos, forças de segurança – se empenhem no cumprimento das diretivas da Direção-Geral da Saúde, recorrendo, se necessário, a sessões de sensibilização ou outras iniciativas que assegurem que ninguém possa por em perigo a sua saúde ou a de terceiros».

Os sociais-democratas concluem, relembrando que «vivemos uma época crítica e uma crise económica e social que infelizmente poderá atingir proporções dramáticas. Eventos como estes são necessários e desejáveis, desde que organizados de forma sensata, para que possamos transmitir a imagem de que o nosso concelho é um destino seguro, em especial na época estival».