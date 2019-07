PSD Faro diz que «está em causa a saúde da mulher» no CHUA

Em face das graves ocorrências dos últimos dias nos hospitais da região, o PSD acaba de enviar um comunicado às redações, em relação aos problemas das unidades do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

O PSD «observa com extrema preocupação a degradação a que a saúde no Algarve chegou, e agora, em particular, a saúde da mulher. Apesar dos veementes apelos feitos ao longo dos últimos seis meses por profissionais de saúde, sociedade civil, partidos e autarcas, o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e a sua Unidade de Neonatologia deixaram de dar conta do recado».

De facto, «com um quadro médico envelhecido e carenciado, o serviço já só consegue assegurar uma pequena parcela dos turnos de Serviço de Urgência e continua sem receber quaisquer vagas nos últimos meses. É um despudor e uma infâmia que se obrigue grávidas a fazerem 200 quilómetros rumo ao Alentejo para entrar em trabalho de parto».

O PSD de Faro exige «a retificação urgente da cativação de médicos para este serviço, o quanto antes. Entendemos que o serviço necessita de uma renovação urgente do quadro com assistentes hospitalares que assegurem os cuidados prestados à população. E precisa de equipamento novo também, pois o que lá se encontra está há muito obsoleto».

Além «dos problemas das maternidades e dos partos prematuros que não podem realizar-se na região, não há medicamentos para doenças crónicas e multiplicam-se as denúncias de sindicatos e ordens. Este quadro lança uma tremenda desconfiança, justificada, sobre a prestação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que mais penaliza aqueles que têm menos rendimentos e sem alternativa», lê-se no comunicado.

O PSD de Faro «deixa ainda um veemente apelo, em nome dos farenses e de todos os que se servem do Hospital de Faro, para que o governo trave esta trágica hemorragia que se verifica e que põe em causa a imagem da região e o mais básico acesso de todos à saúde».

Faro precisa «de um programa excecional, de emergência, para corrigir este cataclismo que afeta a nossa população e que resulta das famigeradas e cruéis cativações. Faro precisa de mais médicos, de enfermeiros, de técnicos e de auxiliares».

Por tudo isto, o PSD Faro, sublinha em comunicado, que «não aceita, repudia mesmo o discurso do algarvio Mário Centeno, quando este diz que a saúde está melhor. Não está. Está pior e é necessário agir já, antes que se some desgraça atrás de desgraça. Para isso, estaremos cá para apoiar em nome do interesse de Faro e do Algarve.