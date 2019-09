PSD Algarve contesta Isilda Gomes no conselho consultivo do CHUA

O PSD Algarve lamentou, esta segunda-feira, 9 de setembro, em comunicado, que «que durante os últimos quatro anos o conselho consultivo do Centro Hospitalar do Algarve (CHUA) não tenha funcionado e agora, a escassos dias das eleições, se tenha desenvolvido, à pressa, o processo de eleição do presidente do conselho consultivo, seguindo uma lógica meramente partidária, já que detêm 10 das 16 câmaras algarvias».

A candidata eleita (Isilda Gomes) agora propõe-se realizar tudo aquilo que nestes 4 anos manteve um silêncio ensurdecedor».

O comunicado da Comissão Política Distrital do PSD Algarve salienta ainda que «pelo contrário, o candidato derrotado [Francisco Amaral] sempre tem denunciado o que vai mal na saúde do Algarve e tem lutado nos mais diversos fóruns pela resolução dos vários problemas que afligem a saúde dos algarvios. É lamentável que para alguns o emblema partidário seja mais importante que a saúde dos algarvios».