PS Silves preocupado com suinicultura em Messines

A exploração de pecuária existente no sítio da Barrada, na freguesia de São Bartolomeu de Messines, tem sido, desde há vários meses que contestada pela população residente devido ao cheiro existente no local.

O Partido Socialista de Silves diz estar «estar preocupado e já desenvolveu várias iniciativas no sentido de minorar ou eliminar o problema».

Considerando o Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de junho, que aprova o regime de exercício da atividade pecuária, garantindo o respeito pelas normas de bem-estar animal, a defesa higiossanitária dos efetivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de pessoas e bens, a qualidade do ambiente e o ordenamento do território, num quadro de sustentabilidade e de responsabilidade social dos produtores pecuários e entidades licenciadoras, «o proprietário da exploração pecuária da Barrada terá, obrigatoriamente, de garantir as condições consignadas na Lei. Dessa forma, será possível evitar, de forma determinante, os odores provocados, que atingem de forma incomodativa a população residente junto ao local, sobretudo quem habita na Aldeia do Furadouro», exige o PS Silves em nota enviada à imprensa hoje, quinta-feira, dia 30 de maio.

O PS Silves já recomendou à presidente da Câmara Municipal Rosa Palma, nos termos do artigo 50º do Regimento da Assembleia Municipal de Silves, «a caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes da implantação da exploração neste local, já que está inserida em terrenos de Reserva Agrícola e na envolvência de zonas habitacionais, de forma a definir medidas minimizadoras dos impactes negativos detetados».

Sugere-se «ainda que sejam indicadas ao proprietário da exploração as medidas a implementar, minimizando assim o impacte ambiental provocado».