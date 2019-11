PS Faro pede reuniões a Forças de Segurança

O presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Faro, Paulo Neves, solicitou, no início desta semana, reuniões com as forças de segurança, «por considerarmos oportuno conhecer melhor o quadro de operação, designadamente sobre as situações de prontidão, capacidade de resposta, recursos e organização para cobertura territorial, na perspetiva das propostas para colmatar, prevenir e melhorar as condições em ordem à salvaguarda de pessoas e bens, com maior proximidade, visibilidade da atuação» das várias entidades com responsabilidade nesta matéria.

O objetivo é «contribuir para conjugar esforços e conseguir obter a melhor atenção no quadro orçamental que se avizinha».

Nas reuniões estará presente o deputado Francisco Oliveira, efetivo da Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.