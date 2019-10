PS Faro demolidor nas críticas à gestão de Rogério Bacalhau

Socialistas farenses queixam-se que as propostas que apresentam são retiradas da ordem de trabalhos e as perguntas apresentadas ao executivo consideradas «impertinentes».

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Faro convocou uma conferência de imprensa, na segunda-feira, 21 de outubro, para «denunciar publicamente «a gota de água que fez transbordar o copo» e da qual resultou um também comunicado.

Os socialistas dizem que «o edil farense passou a entender que o município é coisa sua e, por isso, está na altura das forças políticas demonstrarem que não é, tentando proteger assim o interesse geral, como é função de todos os partidos».

O comunicado, ao qual o «barlavento» teve acesso, inventaria uma série de argumentos que «confirmam o desnorte» da governança. O primeiro tem a ver com a auditoria à empresa Municipal Ambifaro.

«Foi aprovada pela Assembleia Municipal (AM) em julho de 2018. Estamos em finais de outubro de 2019 e ainda nem sinal dela. Nem a comissão, criada em sede de AM, acompanha nada porque o executivo não lhe dá conhecimento de nada. Nem a Câmara Municipal de Faro sequer recebeu oficialmente o relatório, mas o PSD/PP reúne sobre ele. Afinal, esta auditoria já deixou de ser para o órgão municipal de fiscalização para ser um joguete do executivo até poder ver a luz do dia. Quem tem medo da auditoria?», questiona o PS Faro.

Outra questão que incomoda os socialistas é a aquisição de terreno privado para habitação municipal em Montenegro. «No verão de 2011, o governo PS de então, sob proposta da autarquia de Faro, veio a conceder quase dois milhões de euros, de subsídio, para o realojamento dos moradores da península do Ancão».

«Um mês antes das eleições de 2013, a Câmara apressou-se a comprar, a um privado, um terreno pelo mesmo valor do apoio que lhe havia sido dado e já recebido nessa data. Estamos em outubro de 2019, oito anos depois da decisão e seis anos depois da autarquia ter dado destino privado ao que recebeu, nem sequer há projetos, nem licenciamentos, nem concursos para obras!».

«No final do ano transato, o governo PS, que agora finda funções, decidiu ainda complementar esse apoio, para acelerar o processo, com acordo de bonificação de juros e mais apoio à construção. Nada! Desde 2009 que a Câmara não lança nem sequer um projeto de habitação municipal, nem justifica o dinheiro que gastou, nem esclarece ninguém».

Em relação à candidatura de Faro a Capital Europeia Cultura, «a maioria PSD/PP fez saber desta intenção. Entretanto e durante cinco anos protegemos este assunto da discussão política. Serviu apenas para o PSD/PP fazer o que faz em relação a tudo. Faz o que quer, e nada se sabe, ninguém é envolvido, não se conhece nada, nem como, nem com quem. Como podemos continuar a ajudar? Não sejamos ingénuos».

Ainda no comunicado, o PS Faro refere o processo de criação de um corpo de polícia municipal. «O PS apresentou a proposta, o PSD defendeu a ideia. Olhão, Albufeira, Lagos avançaram já, o governo apoiou e fez publicar as respetivas regulamentações. Faro não apresentou o projeto sequer… que cansaço, tempo perdido. A falta de sentido de defesa concreta dos interesses das populações é constrangedora, porquê?».

Também a nova ponte da Praia de Faro merece críticas. «O PS anunciou que o projeto do PSD/PP para a nova ponte da Praia de Faro, era desmedido. Um erro. Porque o PSD/PP nem o candidatou a fundos comunitários. Este governo, ainda assim, aceitou suportar metade do valor com o limite indicado pela Câmara. Também se enganaram no valor. Agora, remedeiam e ajustam partes do projeto para ajustar valores e tentar salvar novo concurso pela POLIS Ria Formosa, que mesmo em fim de vida tenta ser útil ao seu desígnio inicial. A autarquia decide aumentar a sua comparticipação com o dinheiro que seria para outros projetos. Já todos os concorrentes anteriores sabem o que vai dar, nós também».

A vereação e a bancada PS «propõem a redução sustentada e justificada das taxas do IMI e derrama do IRC. O PSD/PP inviabiliza-as com a sua maioria absoluta, depois vem apresentar as mesmas propostas. Como conseguir colaborar nesta soberba travestida que se dá ares de rigor? Da revisão do PDM, nem falar, é navegação à vista, em segredo».

Por outro lado, «se o PS faz perguntas, são impertinentes. Nada de respostas e retira-se o ponto da ordem de trabalhos. Acabou a discussão, mesmo que isso imponha prejuízo para os munícipes. Se apresentamos propostas à discussão, para apoio ao arrendamento ou para Orçamento Participativo e Escolar; ou para o plano de estrutura verde; de manuais gratuitos para os estudantes, de apoio ao arrendamento; ou medidas de apoio à pessoa sem-abrigo; maior mobilidade e acessibilidade, nada merece interesse da maioria», acrescenta o documento da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista.

«Esta semana fez 10 anos consecutivos que o PSD lidera a autarquia e já vamos em metade do cumprimento deste último mandato. Faro precisa que parem de continuar a mandar dinheiro dos impostos e taxas locais, com que vão locupletando esta gestão errática, para tapar os problemas que vão criando», conclui o comunicado.

Questão dos terrenos da RTP sem resposta

O PS Faro acusa o executivo camarário liderado por Rogério Bacalhau de ter «falta de ação para proteção do património municipal» do Emissor Regional do Sul/RTP.

Em junho 2019, o PS fez chegar ao edil farense, uma participação circunstanciada do processo que, pelo menos, justificaria o interesse público local em associar-se à defesa do terreno em benefício de equipamentos públicos, espaços verdes, habitação jovem, em vez de permitir a sua negociação imediata para especulação imobiliária como aconteceu.

«Perguntamos, insistimos, voltamos a questionar sobre que ações, intenções da autarquia, sem resposta. Ao menos anunciasse que, contrariamente ao que informou os interessados na aquisição, a Câmara Municipal de Faro não autoriza nada até que o assunto seja judicialmente corrigido, as negociações prosseguem. Quatro Meses depois não teve tempo sequer para indagar junto do Ministério Público? Afinal que interesse se protege?», questionam os socialistas.