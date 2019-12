Próxima jornada do Campeonato de Portugal ajudará os sem-abrigo

Cada espetador nos estádios vale um euro doado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vão levar a cabo a angariação de fundos «Estádio solidário», para apoio a três instituições de auxílio à comunidade de pessoas em situação de sem-abrigo.

A iniciativa, que tem o Alto Patrocínio do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, terá lugar na jornada de Natal do Campeonato de Portugal, com jogos agendados para os dias 21 e 22 de dezembro, em estádios de Norte a Sul e Ilhas do país.

No Algarve, a iniciativa decorrerá em três campos. O Louletano recebe o Lusitano de Vila Real de Santo António no Estádio Algarve, sábado, às 15 horas. Já o Esperança de Lagos recebe o Alverca, no Estádio Municipal de Lagos, no domingo, às 15 horas e, em simultâneo, «Os Armacenenses» jogam com o Amora no Estádio Municipal de Armação de Pêra.

O Olhanense visita o Pinhalnovense no Campo de Jogos Santo Jorge, com partida marcada também para as 15 horas de domingo.

Por cada espectador presente nas 36 partidas da jornada 15 do Campeonato de Portugal será doado um euro pela FPF e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O valor total angariado reverterá para as instituições «Comunidade Vida e Paz», «Associação Médicos do Mundo» e «CASA – Centro de Apoio de aos Sem-Abrigo».