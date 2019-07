Protocolo com Aga Khan Trust requalifica Ribat da Arrifana em Aljezur

A área governativa da Cultura, o município de Aljezur, a Universidade Nova de Lisboa e o Aga Khan Trust for Culture assinam no dia 10 de julho um protocolo de parceria estratégica para investigar, preservar e divulgar o sítio arqueológico Ribat da Arrifana, em Aljezur.

Classificado como Monumento Nacional, o Ribat da Arrifana é considerado uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XXI.

O protocolo que será assinado já na próxima quarta-feira, às 18h30, no Centro Ismaelita de Lisboa, prevê a criação de um grupo de trabalho técnico, que irá definir um plano de ação plurianual para a criação e gestão de um centro interpretativo do Ribat da Arrifana.

A parceria estratégica entre a área governativa da Cultura – através da Direção Geral do Património Cultural e da Direção Regional de Cultura do Algarve-, a Universidade Nova de Lisboa – através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do Instituto de Arqueologia e Paleociências – e o Aga Khan Trust for Culture tem como objetivos garantir a proteção legal do sítio arqueológico, preservar o contexto paisagístico onde se insere, conservar o espólio arqueológico existente no local e promover a investigação académica.

O Ribat da Arrifana é referenciado como convento de monges guerreiros muçulmanos e começou a ser edificado em meados de 1130 da era cristã por iniciativa de Ibn Qasi, personagem histórica natural de Silves, líder da oposição aos Almorávidas e temporariamente aliado do primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques.

Tendo em conta o valor histórico e arqueológico do Ribat da Arrifana, o acordo que será assinado contribui para a valorização inequívoca deste sítio e a sua fruição por um cada vez maior número de cidadãos.