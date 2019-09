Projeto Refood quer angariar mais voluntários em Almancil

Hunter Halder, fundador da Refood, vai estar no próximo dia 11 de outubro, às 19h00, na Escola EB 2,3 Dr. António de Sousa Agostinho, em Almancil, para a segunda reunião de apresentação deste projeto naquela localidade.

O Refood é um esforço eco comunitário, 100 por cento voluntário, efetuado por e para cidadãos, ao nível micro-local, para acabar com o desperdício dos alimentos preparados e a fome, ao mesmo tempo que reforça laços comunitários locais.

O projeto tem vindo a arrecadar voluntários e a suscitar a criação de grupos em outros pontos do país, e com esta ação o objetivo é angariar novos voluntários.

Esta reunião vai contar com a presença do fundador do projeto, Hunter Halder, um americano residente em Lisboa que começou a recolher refeições que sobravam nos restaurantes e cafés do seu bairro, para depois distribuí-los pelas pessoas carenciadas.

A autarquia de Loulé revela que «tem sido um parceiro fundamental do Refood desde a primeira hora. A proposta vencedora na freguesia de Almancil, do Orçamento Participativo 2016, foi a obra de melhoramento das instalações do centro de operações da Refood, que passou pela criação de uma casa modular, equipada com cozinha e WC, o que permitiu melhorar o trabalho desenvolvido por esta associação».

Desde 2015, no âmbito do Movimento Zero Desperdício, durante o Festival MED são recolhidas centenas de quilos de comida confecionada e não consumida, que é distribuída a famílias em situação de maior vulnerabilidade do concelho.

A operacionalização desta ação fica a cargo de uma equipa de voluntários da Refood, com o apoio do Banco Local de Voluntariado de Loulé, do Centro Paroquial de São Clemente e São Sebastião, bem como de técnicos da Divisão de Intervenção Social e Voluntariado do Município, que durante a noite fazem a recolha do excedente, garantindo todos parâmetros de segurança exigidos pela ASAE.