Programas de verão animaram 352 crianças em Albufeira

Projeto decorreu em todas as freguesias do concelho.

Os programas «Há Verão» e «É tempo de Brincar!», promovidos pela Câmara Municipal de Albufeira a pensar no período de verão das crianças, terminaram na passada sexta feira, 28 de agosto, tendo «acolhido» 352 petizes.

O projeto «Há Verão» foi uma iniciativa de carácter excecional e temporária, que veio substituir o «Educação no Verão» devido à pandemia COVID-19.

Destinado às crianças do 1º ciclo do Ensino Básico, teve por objetivo «dar resposta aos encarregados de educação que tiveram que trabalhar durante esta época de verão», proporcionando às 172 crianças inscritas atividades do âmbito desportivo e lúdico-pedagógicas, tais como: jogos com água, jogos tradicionais, cross fit kids, capoeira, culinária, cinema, ateliers de expressões plástica, entre outras, «privilegiando-se as atividades ao ar livre e o bem-estar psíquico e emocional das crianças».

Este projeto decorreu nas várias freguesias do concelho, nomeadamente nos ATL’s das EB1 da Guia, Ferreiras, Olhos de Água e Caliços e também no Centro Educativo do Cerro do Ouro, em Paderne.

A par deste projeto, um outro denominado «É Tempo de Brincar» acolheu 180 crianças do pré-escolar nos Jardins de Infância de Correeira e Guia e na Ludoteca de Brejos. Cada equipamento recebeu três turmas de 20 crianças cada, perfazendo um total de 60 em cada equipamento.

Ao longo do dia (das 8h30 às 17h00), os mais pequenos participaram em diversas atividades lúdico-pedagógicas como culinária, arte, dança, cinema, música, jogos, banhos de mangueira e sessões de relaxamento preparadas especialmente para as suas idades.

Estes campos de férias realizados pela autarquia contaram com a supervisão de educadoras, animadores e auxiliares do município, respeitando todas as normas emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Pretenderam «promover o desenvolvimento global e harmonioso das crianças, a socialização e a relação entre pares».

Para o edil de Albufeira, José Carlos Rolo, «esta dupla missão do programa permitiu às famílias, no mês de trabalho mais intenso, terem um local onde deixar os seus filhos em segurança. Por outro lado, privilegiou a ocupação do tempo de forma útil e saudável, enriquecendo os mais novos com novas vivências e experiências através de atividades orientadas por profissionais». O autarca mostrou-se «agradado por ver que, mesmo em condições de grande rigor quanto às normas de saúde, as crianças tiveram um verão quase normal e cresceram, brincando ao mesmo tempo».

Para terminar, José Carlos Rolo realçou que «as crianças de Albufeira têm contado com o município e as famílias sabem que nos nossos programas e projetos são desenvolvidas competências pessoais e sociais, ao mesmo tempo que são fomentados hábitos de vida saudáveis e impulsionadas as suas capacidades criativas. No próximo ano, se a situação epidemiológica do país assim o permitir, retomaremos o Educação no Verão com a sua dinâmica habitual».