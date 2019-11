Programação mostra que «Nunca houve um Natal assim» em Portimão

Magia do Natal invade Portimão de 29 de novembro a 6 de janeiro, percorrendo as ruas da cidade desde o Largo da Mó até ao Jardim Visconde Bívar.

As boas-vindas à quadra festiva estão agendadas para sexta-feira, dia 29 de novembro, às 17h30 na Praça Manuel Teixeira Gomes, «com muitas surpresas».

Às 18h00, chega o Pai Natal que inaugura a Casa do Pai Natal. Segue-se uma arruada pelos espaços emblemáticos natalícios da cidade, com paragem no Jardim 1º de Dezembro para a inauguração da Exposição «Lendas e Contos de Natal».

O percurso continua em direção ao Largo D. João II (Largo da Mó) com uma visita ao presépio com figuras em tamanho real. Neste espaço será também inaugurada a nova Iluminação de Natal.

Às 19h00, na Praça da República (Alameda) poderá assistir ao espetáculo único de Luz dos Arcos da Alameda, seguida da inauguração do Mercado de Natal, da Pista de Gelo com 200 metros quadrados e de um Espetáculo de Magia «que encantará miúdos e graúdos».

O Teatro Boa Esperança também fará parte da programação, com o espetáculo musical «O Sonho de Ernesto», uma hilariante história de um duende com um vício bem conhecido de todos – o do telemóvel.

Este é o Musical de Natal para todas as famílias que certamente irá acordar todos os «Ernestos» que existem dentro de nós.

As sessões estão marcadas para os sábados, às 21h00 e domingos, às 11h00. As escolas poderão realizar marcações para sessões semanais (11h00 e 15h00).

Para além do programa de Natal e no âmbito da mobilidade sustentável, no dia 14 de dezembro, às 15h00, realiza-se um passeio denominado «Natal Ciclável» na zona histórica da cidade.

O ponto de concentração será no Jardim 1º de Dezembro e os participantes deverão estar trajados ou ostentar um adereço natalício.

As inscrições estão abertas a bicicletas, trotinetes, patins, skates e hoverboards, segways, entre outros, podendo ser realizadas no site do município.O percurso de 4 a 5 quilómetros terá o seu término na Alameda, por volta das 17h30 e aguardam-se muitas surpresas.

Neste Natal portimonense também poderá comprar presentes no Mercadinho de Natal, «com produtos de excelência», e provar das melhores iguarias na Praça da República (Alameda), junto à Pista de Gelo.

Haverá ainda viagens ao longo do Jardim Visconde Bívar a bordo de um Carrossel e de um Comboio de Natal.

Todas as sextas e sábados existirão espetáculos no palco de natal, na Alameda, com os sábados também preenchidos com desfiles temáticos pelas ruas da cidade. Tudo isto forma «uma proposta de Natal como nunca houve», afirma o município.

A iluminação natalícia

A aposta do município, neste ano, é no aumento de locais iluminados e no reforço dos elementos decorativos «que irão conferir ao concelho um brilho ímpar».

As novidades são a Avenida Tomás Cabreira, na Praia da Rocha, e a Rotunda do Portimão Arena. «A iluminação decorativa regressa em mais pontos estratégicos do concelho, como uma forma de apoio ao comércio local e às atividades económicas, trazendo mais animação às ruas, tornando-as mais atrativas», afirma a Câmara Municipal de Portimão em nota de imprensa.

Destaque para as Luzes dos Arcos da Alameda que irão proporcionar, várias vezes ao dia, um espetáculo de som, luz e cor, a condizer com a época festiva.