A capital algarvia prepara-se para estrear, de 20 a 22 de junho, um evento cultural pioneiro em Portugal, que terá como palco dezenas de açoteias da cidade e cujo programa abordará três grandes vertentes: arte, sustentabilidade e comunidade.

A programação promete ser muito variada, oferecendo música, dança, performances, cinema, exposições, teatro e atividades para famílias entre outras, segundo informa a organização, a cargo do município de Faro.

Embora toda a programação ainda não esteja fechada, «são já conhecidas algumas açoteias que decerto vão cativar a curiosidade do público».

No Mercado Municipal de Faro vai nascer uma Horta Urbana, com diversos workshops a acontecer nos dias do festival que visam dar a conhecer este projecto que será para manter após o término do açoteia, através da exploração pela Associação Algarvia de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais.

As Açoteias da Ermida de Santo António prometem ser outro ponto a não perder durante o festival, não só para conhecer o magnífico espaço, bem como as histórias e estórias das gentes daquele lugar.

A açoteia da Biblioteca de Faro também ganhará vida e letras nos dias do festival e ainda os espaços comerciais como o Hotel Faro, Hotel Eva e Lab Terrace oferecem uma programação especial, destacando a música neste último com a apresentação de um projecto de Galopim e Pau Alabajos de Barcelona.

Depois da Realização do primeiro Encontro Europeu de Rooftops que teve lugar em Janeiro e que reuniu um conjunto de pessoas de Faro e do Algarve, bem como responsáveis por festivais de rooftops noutras cidades da Europa; a Câmara Municipal de Faro lança agora um novo desafio para redescobrir as açoteias da cidade, «outrora usadas para a secagem de frutos, a coleta de água da chuva ou para convívio das vizinhas».

«As açoteias fazem parte de uma cultura do sul e os seus usos foram diversos ao longo dos tempos, contudo as novas dinâmicas da vida urbana fizeram com que perdessem estes usos. Nos dias de hoje, cidades de todo o mundo procuram soluções ambientalmente responsáveis e energeticamente sustentáveis para estes espaços e este é também o objectivo do Açoteia, levar os cidadãos a olharem para as açoteias do ponto de vista da sua potencialidade cultural», considera Paulo Santos, vice-presidente da autarquia de Faro, com o pelouro da Cultura.

Em breve, a programação do Açoteia – Faro Rooftop Festival estará disponível online no site e redes sociais oficiais do evento, bem como a venda de bilhetes que terá um preço especial considerando que se trata da primeira edição.