Presépio com mais de 50 figurantes e fogueira marcam Natal em Odeleite

Aldeia volta a acolher iniciativas natalícias de 7 a 8 de dezembro.

O presépio vivo de Odeleite é «uma das mais fiéis recriações do nascimento do Menino Jesus», com mais de 50 figurantes, artesãos e produtores do concelho de Castro Marim.

A Aldeia Presépio abre às 15h00 e além da recriação, que conta com diferentes performances artísticas, conta também com muita gastronomia, desde a doçaria típica desta época até aos famigerados produtos locais, como o mel, os frutos secos ou o sal de Castro Marim.

Também volta a acontecer o atelier do pão, na Casa de Odeleite, que promete desvendar alguns dos segredos do apetitoso «pão caseiro», cozido no tradicional forno de lenha.

E numa época que pede mais calor, haverá uma fogueira de Natal junto da qual, no final de cada dia, os visitantes são convidados a apreciar um quente e reconfortante caldo verde.

A Aldeia Presépio é uma organização da Associação Social da Freguesia de Odeleite, em colaboração com os artesãos e produtores do concelho e o apoio da Junta de Freguesia de Odeleite e da Câmara Municipal de Castro Marim.

Para preparar a época natalícia que se aproxima, a organização terá também um workshop de Doces de Natal, no âmbito da iniciativa Workshop Sabores & Saberes de Odeleite, que se realiza já no dia 1 de dezembro, às 10h30, na Casa de Odeleite, paralelamente ao «Mercadinho na Aldeia».