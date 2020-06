Preguiça-real Seb é o novo habitante do Zoomarine

Seb veio do Ocean Park em Hong Kong onde nasceu sob cuidado humano, para o Zoomarine, em Albufeira. A sua presença no parque algarvio vai permitir aumentar o conhecimento biológico e ecológico, crucial para a preservação desta espécie.

Imagine o que seria se uma ida da sala ao quarto demorasse o equivalente a uma manhã? Embora não seja muito prático para nós, esta é a velocidade do mais recente e muito especial habitante do espaço de imersão Américas, no Zoomarine.

Preferindo olhar para a vida literalmente ao contrário, o Seb pertence ao grupo dos animais mais lentos do planeta, as preguiças. Movendo-se, em média, apenas 38 metros por dia, as preguiças passam cerca de 16 horas do dia a dormir, dando para perceber facilmente o porquê do nome.

O Seb é um macho da espécie preguiça-real (Choloepus didactylus), a maior das preguiças de dois dedos. Sim, porque as há com dois ou três dedos, distribuídas pelas zonas tropicais e subtropicais do centro e sul do continente americano.

O objetivo da presença do Seb na família do Zoomarine é dar a conhecer esta espécie peculiar e de características tão distintas, realçando a sua importância na natureza e a necessidade de preservação da mesma.

Reabertura a 10 de junho

O Zoomarine reabre dia 10 de junho com obrigatoriedade de check-in online, medidas preventivas e de segurança reforçadas, incluindo a redução da lotação para 1/3, o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em espaços fechados, filas e alguns anfiteatros e uma campanha de abertura com descontos de 30 por cento. E claro, conta com a preguiça Seb para virar a cabeça dos seus visitantes, de pernas para o ar! O bilhete de adulto custa 20 euros e júnior/sénior custa 15 euros.