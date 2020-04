Preço das casas no Algarve subiu antes dos efeitos da pandemia

Idealista Portugal explica que situação futura é «de total incerteza».

O preço da habitação no Algarve registou uma subida de 2 por cento durante o primeiro trimestre de 2020, situando-se em 2252 euros por metro quadrado (m2), segundo o índice de preços do idealista. A subida no último ano foi de 8,7 por cento.

A cidade de Faro acompanha a tendência da região e regista uma subida de 1,2 por cento, custando o preço do metro quadrado 1892 euros. A maior subida de preços da região registou-se em Monchique (4,9 por cento), seguido por Loulé (4,1 por cento) e Olhão (2,8 por cento).

O município mais caro para comprar casa é Loulé (2.687 euros/m2) seguido por Lagos (2644 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos são Monchique (1635 euros/m2), Castro Marim (1743 euros/m2) e Olhão (1793 euros/m2).

Em comparação com o resto do país, a habitação em Portugal registou uma subida de 1,6 por cento durante o mesmo periodo, situando-se em 2060 euros/m2.

César Oteiza, diretor geral do idealista Portugal, destaca que «o relatório do idealista estuda a evolução dos preços de venda das casas no primeiro trimestre do ano, pelo que, a situação de emergência nacional ainda não está refletida nestes números».

O responsável acrescenta que «no período em análise, os dados contemplam uma ligeira subida no mercado português, sendo que, a partir de agora, assistiremos provavelmente a descidas nos preços da habitação em Portugal, embora o cenário após o período de confinamento seja ainda de total incerteza. Tudo vai depender da duração e dimensão da crise gerada pela pandemia, a par da capacidade de recuperação da economia portuguesa».