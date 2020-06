Praias do Algarve «reabrem» amanhã com «qualidade e segurança»

Zonas balneares estão prontas para receber turistas e residentes.

As praias do Algarve reabrem ao público já amanhã, sábado, dia 6 de junho, estando prontas para receber turistas e residentes, de acordo com os requisitos definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A qualidade e segurança das praias algarvias está também atestada pelas 87 Bandeiras Azuis atribuídas este ano pela Associação Bandeira Azul da Europa, com a Praia do Ancão, em Loulé, a ser a primeira a nível nacional a hastear este símbolo, no dia 15 de junho.

João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinha que «a região está preparada para receber, como sempre, os turistas e visitantes nas suas praias e será um dever de todos nós, desde os agentes turísticos aos cidadãos, assumir como positivas as regras de acesso em vigor e as medidas de proteção individual e distâncias de segurança».

O responsável destaca que «galardões como a Bandeira Azul são prova do sucesso da aposta do destino num turismo de Sol e Mar cada vez mais seguro, ambientalmente sustentável e acessível a todos. Estas distinções ganham ainda maior relevância nesta fase de desconfinamento em que os portugueses podem já voltar a usufruir das praias como um lugar de lazer e, acima de tudo, de bem-estar para o corpo e mente».

De sublinhar ainda que as praias do Algarve estão em destaque nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, com a nomeação para «Melhor Destino de Praia da Europa 2020».

As votações para estes prémios decorrem a partir de 15 de junho e estão abertas tanto aos viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo. O Algarve já venceu esta categoria em 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2019.

Recorde-se que as regras e dicas de acesso à praia nesta época balneares estão disponível no site da APA, no manual de linhas orientadoras e na app InfoPraia.