Praias de Castro Marim já têm câmaras a transmitir em tempo real

Autarquia implementou beachcams em praias do concelho.

A Câmara Municipal de Castro Marim levou a cabo um investimento na implementação de beachcams nas suas praias, «as primeiras a dispor deste recurso no Sotavento algarvio». As honras couberam à Praia da Alagoa e Praia Verde, que já estão equipadas, estando também prevista a instalação de uma câmara de vigilância na Praia do Cabeço, Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

As beachcams permitem visualizar, em tempo real, as praias, dando informações sobre as condições meteorológicas (a temperatura, as condições do mar e do vento), o grau de afluência e o estado de ocupação do areal.

«Atendendo à excelente localização em que estão instaladas, é possível alcançar com muita boa qualidade de imagem toda a zona costeira do concelho de Castro Marim, incluindo as praias do Cabeço e Verdelago», explica o município.

Esta iniciativa é realizada em parceria com o restaurante «Infante Panorâmico» e com o «Eurotel de Altura», que garantiram a localização dos equipamentos e assumiram os custos com a eletricidade, enquanto a autarquia assegurou a aquisição dos equipamentos e a sua instalação e ainda as despesas de Internet.

O principal objetivo desta instalação passa por «garantir a máxima segurança e a informação dos utilizadores, procurando promover Castro Marim como um destino de confiança e assim estimular e apoiar as atividades económicas tão lesadas pelos efeitos da pandemia».

Para aceder à visualização em tempo real das duas praias, basta selecionar a opção «Live Cams» na barra de navegação aqui. As live cams estão também disponíveis na televisão, através da box MEO, e em qualquer dispositivo móvel, como o telemóvel ou tablet, através da aplicação grátis Beachcam na App Store ou Play Store.

Pode consulta a Live Cam da Praia Verde aqui e a da Praia da Alagoa neste link. Esta é mais uma «medida estratégica da autarquia na prevenção da doença COVID-19».