Praia dos Pescadores acolhe 14ª edição da Prova de Mar de Albufeira

Iniciativa organizada pelo Futebol Clube de Ferreiras decorre no próximo dia 18 de agosto, domingo, a partir das 11h00.

Para além da Prova Principal – que pontua para o Circuito Regional do Algarve – a 14ª Prova de Mar de Albufeira inclui a 5ª Prova de Divulgação, aberta a não federados, e a 3ª Prova de Promoção – Kid’s, destinada aos mais novos.

A Prova de Mar, que este ano integra também o XI Circuito Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação (FPN), arranca às 12h15, com os atletas a terem que enfrentar um percurso de uma volta, numa extensão de 2 mil metros.

Podem participar na prova os nadadores filiados na FPN, na disciplina de águas abertas, para a presente época, bem como nadadores filiados junto de outras federações internacionais reconhecidas pela FINA, e ainda atletas federados na Federação de Triatlo.

Os participantes deverão ter idade igual ou superior a 14 anos (femininos) e 15 anos (masculinos).

Antes da prova oficial, às 11h15, realiza-se a Prova de Promoção – Kids, onde os atletas mais jovens – crianças de 10 anos, no caso das meninas, e 11 anos no caso dos meninos – vão ter a oportunidade de mostrar os seus dotes de natação percorrendo 250 metros, num circuito de uma só volta realizada no sentido dos ponteiros do relógio. Para esta prova, os participantes não precisam de ser filiados na FPN.

Depois, às 11h30, é a vez dos jovens de 12 anos (femininos) e 13 anos (masculinos) brilharem na 5ª Prova de Divulgação, percorrendo um circuito um pouco maior, com 800 metros até à meta, em mais uma prova onde não é obrigatório estar filiado na FPN.

Mas a Praia dos Pescadores, em Albufeira, começa a receber atividades logo às 10h00 – os participantes podem participar em aulas de aquecimento, que ficarão sob a responsabilidade da empresa Fitness 4U.

Esta prova encontra-se integrada no 27º Circuito de Mar do Algarve, que por sua vez é organizado pela Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE) com o apoio do município de Albufeira, Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Junta de Freguesia de Ferreiras e das empresas AlgarveExperience e Fitness 4U.

Os interessados em mais informações e/ou inscrições devem contactar Sónia Demétrio, do Futebol Clube de Ferreiras, através do email [email protected]