Portugueses elegem Algarve como «marca de confiança»

O Algarve acaba de conquistar mais um galardão ao ser distinguido pelos portugueses como «Marca de Confiança», atingindo 47,5 por cento dos votos dos leitores das Selecções do Reader’s Digest.

Esta é quarta vez que o Algarve ocupa o primeiro lugar na categoria «Regiões de Turismo», que passou a integrar estes prémios em 2016.

A qualidade, a boa relação custo-benefício e o serviço ao cliente são os principais atributos do Algarve identificados pelos leitores neste estudo das Selecções, que conta já com 20 edições e analisa mais de 60 categorias.

«É com um enorme orgulho que recebemos esta distinção, sobretudo por traduzir a opinião direta dos portugueses. No momento que atravessamos, este prémio é um estímulo que gostaríamos de endereçar aos empresários, aos profissionais e à população em geral, como sinal de agradecimento», assinala o Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.

«A confiança é uma conquista que conta com décadas de trabalho e este reconhecimento torna-se especialmente relevante no ano em que a Região de Turismo do Algarve assinala o seu 50º aniversário e em que temos pela frente um desafio sem precedentes», sublinha João Fernandes.

O Algarve foi eleito «Marca de Confiança» das Selecções do Reader’s Digest em 2020, 2019, 2017 e 2016, quando a categoria «Regiões de Turismo» foi introduzida pela primeira vez nos prémios da publicação mais lida do mundo, com 100 milhões de leitores.