Portimonense falha penálti e perde na visita ao Gil Vicente

Portimonense fez um jogo pobre, falhou penálti e acabou por perder, fruto do tento solitário de Lino.

Na estreia na Liga NOS, após o adiamento do jogo com o Sporting respeitante à primeira jornada, devido a vários casos de infeção pelo novo Coronavírus, o Gil Vicente deu o primeiro sinal de alerta ao minuto 8, com o guardião do Portimonense, Samuel Portugal, a evitar o golo de Léauty.

Dois minutos depois, foi Lino a colocar os algarvios em sentido, com um remate que passou perto da baliza portimonense.

O jogo não estava fácil para a turma de Portimão, que ia sendo dominada por completo pelos gilistas. Mas o futebol é fértil em surpresas e, ao minuto 34, Fabrício foi travado na área por Claude Gonçalves. O VAR confirmou a oportunidade soberana para o Portimonense e, na conversão, Lucas Possignolo permitiu a defesa de Denis e falhou a chance de ouro para adiantar os algarvios no placard.

Com uma etapa regulamentar tão pobre, apesar da grande ocasião desperdiçada, Paulo Sérgio tentou refrescar a equipa com as entradas de Anzai e Anderson Oliveira ao intervalo mas as suas intenções saíram rapidamente goradas.

É que, ao minuto 50, Léautey progrediu à vontade pelo miolo algarvio e isolou Lino, que na cara de Samuel Portugal fez o primeiro dos galos. A reação algarvia foi pobre, sem conseguir criar grandes problemas ao Gil Vicente até ao final da partida. A vitoria dos homens de Barcelos nunca esteve em causa, perante tão grande falta de inspiração forasteira.

O Portimonense vai agora preparar a receção ao Sporting, a contar para a terceira jornada do campeonato, em partida marcada para domingo, 4 de outubro, às 21h00.