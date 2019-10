Portimonense empata com o Gil Vicente e não vence na Liga há 2 meses

Conjunto algarvio deslocou-se a Barcelos em partida a contar para a oitava jornada da Liga NOS, somando apenas um ponto.

No banco dos anfitriões, uma cara bem conhecida dos portimonenses: Vítor Oliveira, treinador que trouxe os algarvios de volta à primeira liga e que também vestiu a camisola alvinegra como jogador.

Já no quarteto defensivo dos gilistas, Ruben Fernandes, antigo capitão do Portimonense que teve uma saída conturbada rumo ao norte do país.

Numa primeira parte dividida, o Gil Vicente ameaçou o golo ao minuto 35, quando Sandro Lima surgiu na cara de Ricardo Ferreira e proporcionou uma enorme intervenção ao guardião algarvio.

Mas quem se adiantou no marcador foi mesmo o Portimonense: Bruno Tabata endossou um excelente passe para Aylton Boa Morte que, perante o guardião adversário, teve frieza para colocar a bola no fundo das redes (40′).

O lance ainda motivou uma demorada consulta ao VAR, que acabou por validar a vantagem do Portimonense.

No entanto, quase no término da primeira parte, Lucas Possignolo cometeu, no entender do árbitro, uma falta sobre Baraye dentro da área, que originou um castigo máximo a penalizar o Portimonense.

Na conversão, Sandro Lima enganou Ricardo Ferreira e restabeleceu a igualdade, resultado com que as equipas foram para o descanso.

Quando se pensava que este entusiasmante final de primeira parte podia funcionar como tónico para uma etapa complementar mais emocionante, aconteceu o oposto.

A segunda metade foi desinteressante, sem qualquer lance de grande perigo para ambas as equipas.

O Portimonense ainda ficou em superioridade numérica durante alguns minutos, fruto da expulsão de Claude Gonçalves, mas a partida chegaria ao final com o empate a prevalecer no marcador.

Na próxima jornada, a 9ª da Liga NOS, o Portimonense recebe o Santa Clara, numa partida marcada para o dia 4 de novembro, segunda-feira, às 21h00.

Gil Vicente vs Portimonense

Estádio Cidade de Barcelos

Gil Vicente – Denis, Fernando, Ygor, Ruben Fernandes, Henrique Gomes (Arthur Henrique, 47 min), Soares, Claude Gonçalves, Kraev, Lourency (João Afonso, 65 min), Baraye (Naidji, 65 min), Sandro Lima.

Treinador: Vítor Oliveira.

Suplentes não utilizados: Bruno, Juan Villa, Leonardo, Samuel Lino.

Portimonense – Ricardo Ferreira, Hackman, Jadson, Lucas Possignolo, Fernando Medeiros, Pedro Sá, Lucas Fernandes, Rodrigo, Aylton Boa Morte (Marlos Moreno, 82 min), Bruno Tabata, Jackson Martinez (José Gomes, 52 min).

Treinador: António Folha.

Suplentes não utilizados: Samuel Lima, Anderson, Cevallos, Rômulo, Luquinha.

Árbitro: Gustavo Correia (VAR: Carlos Xistra)

Golos: Aylton Boa Morte (40 min), Sandro Lima (45+5 min).

Amarelos: Lucas Possignolo (56 min), Claude Gonçalves (66 min, 89 min), Ygor (69 min), Rodrigo (78 min).

Vermelhos: Claude Gonçalves (89 min).