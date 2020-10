Portimonense contrata lateral Fahd Moufi ao Tondela

Moufi fica blindado por cláusula de 20 milhões de euros.

O lateral direito marroquino Fahd Moufi é reforço do Portimonense para a nova época, segundo anunciou o emblema algarvio na terça-feira, 29 de setembro. Com 24 anos, fez 28 jogos na última época ao serviço do Tondela, clube que representa desde 2017/18.

O atleta, que passou pela formação do Mulhouse e do Lyon, assina por três anos com os alvinegros, até 2023, ficando com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Segundo explicou o emblema algarvio no seu site oficial, «Moufi tinha mais clubes da Liga NOS interessados, bem como emblemas estrangeiros», tendo apesar disso optado pela formação algarvia «que ganhou em antecipação aos outros emblemas».

O Portimonense soma até agora um ponto no campeonato, recebendo no domingo, 4 de outubro, o Sporting, em partida da terceira jornada, marcada para as 21h00.