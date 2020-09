Portimonense apresentou Fabrício, Maurício e Júlio César

Alvinegros preparam nova época na Primeira Liga.

O Portimonense apresentou na quarta-feira, 2 de setembro, Fabrício e Maurício, atletas que regressam ao Algarve depois de uma incursão pelo futebol japonês.

Fabrício, avançado brasileiro de 30 anos, representou o Portimonense entre 2011 e 2018, com alguns empréstimos pelo meio, tendo apontado ao todo 45 golos pelos alvinegros.

Já Maurício, defesa-central também brasileiro, de 28 anos, representou os algarvios em 2014/2015, tendo saído para o FC Porto e, posteriormente, atuado pelo Marítimo, antes de rumar ao Japão.

A juntar-se a estes dois regressos, o Portimonense também garantiu a chegada do extremo brasileiro Júlio César, de 26 anos, que provém do Atlético Goianiense e foi apresentado na quinta-feira, 3 de setembro.

Recorde-se que a turma de Paulo Sérgio já tinha garantido a contratação do guarda-redes Raphael Aflalo e do avançado Wellinton Júnior (ambos ex-Desportivo das Aves), bem como do lateral-esquerdo César Nunes (ex-Fluminense) e do defesa-central Jonathan Monteiro (ex-Cruzeiro).