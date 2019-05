Startup Portimão desafia empreendedores e empresários para 35 horas de formação gratuita

Estão abertas as inscrições para os fins de semana de 29 e 30 de maio e 24 e 25 de junho.

A Startup Portimão, incubadora de negócios do município de Portimão, especialmente direcionada para as temáticas das Smart Cities lança um Bootcamp de Aceleração a pensar nos empreendedores e empresários que pretendam alavancar o seu projeto ou negócio e aprofundar e desenvolver temas fundamentais para o seu sucesso.

O Bootcamp de aceleração terá lugar nos próximos dias 29 e 30 de maio e 24 de hunho na StartUp Portimão e contará com mais de 35 horas de formação gratuita, culminando no dia 25 de junho no Museu de Portimão com a apresentação dos projetos finalistas onde também se irão juntar os finalistas da Licenciatura em Gestão de Empresas e do Executive Master em Gestão do Turismo e da Hospitalidade do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT). Este evento será aberto ao público e terá ínicio às 17h00.

Do programa de formação fará parte uma nova abordagem de Modelo de Negócio Sustentável – o Good Business Model, e com módulos como o Empreendedorismo e Proposta de Valor, Os outros 4 Ps, Avaliação de Impacto, Ecossistema – Economia Circular, entre outros.

Haverá ainda espaço para descontração através de uma corrida de Karts proporcionada pelo Autódromo Internacional do Algarve.

As candidaturas para o Bootcamp estão abertas até ao dia 24 de maio, através aqui