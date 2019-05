Rita Ceríaco Pereira propõe nova vida para Convento à beira do Arade

A arquiteta, natural de Portimão, apresenta a dissertação «Convento de Nossa Senhora da Esperança de Portimão: património, passado e futuro», no sábado, dia 1 de Junho, às 16h00, no Café Concerto do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

A proposta da jovem arquiteta, formada pela Escola de Artes da Universidade de Évora, para o Convento de Nossa Senhora da Esperança, também conhecido por Convento de São Francisco, situado junto ao rio Arade, em Portimão, passa pelo «diálogo entre o edifício existente e a nova construção», e foi premiada com uma menção honrosa no concurso Archiprix 2018 Portugal.

Na apresentação será feita uma abordagem ao contexto territorial, sobretudo a evolução morfológica da cidade de Portimão, ao contexto histórico e evolução morfológica do conjunto monástico, a rematar com uma abordagem de intervenção no património, de forma a garantir a sua valorização e salvaguarda através de uma intervenção que, num diálogo entre o existente e o proposto, permite ao convento e ao espaço exterior receber um programa polivalente, social e e cultural e, simultaneamente, um momento de estadia e fruição.

A revitalização do convento, como elemento catalisador e regenerador da frente ribeirinha, devolve a sua relação com a cidade e com a envolvente, aproveitando as características do lugar.