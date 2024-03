Portimonense enfrenta Estoril em duelo de «aflitos»

O Estoril Praia recebe hoje o Portimonense, na abertura da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num duelo entre duas equipas separadas por um ponto e que procuram fugir aos últimos lugares.

O Estoril Praia não vence há cinco jogos no campeonato, com quatro derrotas e um empate, e está em 16.ª da tabela, lugar de disputa do play-off de manutenção, com 22 pontos, enquanto o Portimonense vem de uma série de seis jogos sem vitórias, com quatro derrotas e dois empates, e é a primeira equipa em zona de salvação, no 15.º posto, com 23.

Na primeira volta, em Portimão, a equipa da casa venceu por 1-0, com um tento solitário do defesa brasileiro Pedrão.

O jogo de hoje está agendado para as 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

A 26.ª jornada vai decorrer até domingo, dia em que o líder Sporting, com 62 pontos e menos um jogo, defronta o Boavista, já depois de o Benfica, segundo a um ponto dos leões, visitar o Casa Pia. No sábado, o FC Porto, terceiro com 55, recebe o Vizela.