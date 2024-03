Portimonense e Vizela empatam e aumentam série de jogos sem vencer

O Portimonense e o Vizela empataram hoje 0-0 em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Portimonense, reduzido a 10 a partir dos 69 minutos, e o lanterna-vermelha Vizela anularam-se (0-0) hoje no Algarve, em jogo entre dois aflitos, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de uma primeira parte muito movimentada e com várias ocasiões, o jogo, que teve três bolas nos ferros, baixou de ritmo na segunda metade e, após a expulsão de Pedrão (69 minutos), os algarvios optaram por defender o nulo, que os minhotos tentaram desbloquear, sem sucesso.

O Portimonense, que soma cinco jogos sem vencer no campeonato, ocupa agora a 14.ª posição, com 23 pontos, mais cinco do que o Vizela, sem ganhar há três partidas e no 18.º e último lugar, com os mesmos pontos do Desportivo de Chaves, 17.º.

As duas equipas mudaram ambas duas peças em relação às partidas da última jornada: no Portimonense, em 4-2-3-1, regressaram Igor Formiga e Lucas Ventura, e no Vizela, em 4-3-3, entraram no onze Rodrigo Escoval e Pedro Ortiz.

A primeira parte teve duas faces: depois de cerca de 20 minutos tranquilos, com as duas equipas a estudarem-se mutuamente, mas amarradas a meio-campo, o jogo ganhou emoção, com parada e resposta constante e várias oportunidades de golo flagrantes junto das duas balizas.

Sylvester Jasper, aos cinco minutos, e Matheus Pereira, aos nove, somaram as primeiras ameaças relativas, mas foi a partir dos 22 minutos que a partida saiu da apatia generalizada.

Foi Hildeberto Pereira, com um remate ao lado, depois de bom trabalho individual na área, a dar esse mote, que teve resposta, logo a seguir, de Samu Silva, com um tiro de pé esquerdo ao poste direito da baliza de Nakamura (23 minutos).

As duas equipas acordaram e, até ao intervalo, o jogo partiu-se e o perigo dividiu-se entre os dois últimos terços.

Aos 32 minutos, Sylvester Jasper cruzou tenso da direita, com Dener a cabecear para defesa inicial de Buntic, que ofereceu o corpo para negar a recarga a Hildeberto Pereira.

Os minhotos voltaram a responder, aos 36 minutos: inicialmente, Alemão afastou o perigo, quando Samuel Essende preparava a conclusão, a jogada prosseguiu pela direita e o lateral Igor Formiga cortou depois um remate rasteiro com selo de golo de Matheus Pereira.

O ritmo baixou após o reatamento, mas o Portimonense, refrescando o setor atacante com Midana Cassamá, foi assumindo o controlo de forma gradual, só que a primeira oportunidade só chegou aos 67 minutos, num remate forte de Sylvester Jasper ao poste esquerdo.

Dois minutos depois, Samuel Essende surgiu isolado, Pedrão travou o adversário à beira da grande área e foi expulso. Na marcação do respetivo livre, Domingos Quina atirou contra a barreira.

Em inferioridade numérica, os algarvios trocaram o ímpeto ofensivo pelo equilíbrio defensivo – entrou o lateral Gonçalo Costa e a equipa arrumou-se em 4-4-1 –, deixando o Vizela assumir o ascendente até ao cair do pano.

Os minhotos ampliaram o ataque com outro ponta de lança, Sava Petrov, para os minutos finais, mas o resultado já não se modificou, apesar de um corte arriscado de Alemão contra o poste direito da sua própria baliza, aos 81 minutos, e de um remate do suplente sérvio, que obrigou Nakamura a grande defesa (90+4).

Com este empate, o Portimonense, que não vence há cinco jogos na I Liga, está em 14.º, com 23 pontos, um acima da zona de disputa do play-off de manutenção, enquanto o Vizela, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer e segundo empate seguido, continua em 18.º e último, com 18, a quatro da primeira formação livre da descida, que é o Estoril Praia, em 15.º.